13-кратный чемпион мира по биатлону огласил о завершении карьеры

Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Последней гонкой для 31-летнего спортсмена должен стать пасьют на 8-м этапе Кубка мира в Контиолахти.

"Пришло время прощаться", — написал Фуркад в своём "твиттере".

Thanks for the journey ????

Time to say goodbye. pic.twitter.com/TOU7uQpW84