13-кратный чемпион мира по биатлону огласил о завершении карьеры

Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Последней гонкой для 31-летнего спортсмена должен стать пасьют на 8-м этапе Кубка мира в Контиолахти.

"Пришло время прощаться", — написал Фуркад в своём "твиттере".

Thanks for the journey ????

Time to say goodbye. pic.twitter.com/TOU7uQpW84 — Martin Fourcade (@martinfkde) March 13, 2020

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезонах с 2011/2012 года по 2017/2018 год, многократный чемпион Франции. Он занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.