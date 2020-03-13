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13-кратный чемпион мира по биатлону огласил о завершении карьеры

Биатлон
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Фуркаду всего 31

13-кратный чемпион мира по биатлону огласил о завершении карьеры
Новина українською

Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Последней гонкой для 31-летнего спортсмена должен стать пасьют на 8-м этапе Кубка мира в Контиолахти.

"Пришло время прощаться", — написал Фуркад в своём "твиттере".

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезонах с 2011/2012 года по 2017/2018 год, многократный чемпион Франции. Он занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.

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В статье: Мартен Фуркад
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