Последний танец: Йоханес Бё поблагодарил Мартена Фуркада. Фото

Второй номер общего зачета Кубка мира Йоханес Бё на своей официальной странице в Instagram написал благодарственное письмо легендарному Мартену Фуркаду, который вчера объявил о завершении карьеры:

"Последний танец.

Мы не можем предсказать, кто завтра заберет Большой хрустальный глобус, но одно знаю точно: это будет наш последний бой. Удачи и спасибо, Мартен Фуркад. Снимаю шляпу"