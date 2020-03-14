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Последний танец: Йоханес Бё поблагодарил Мартена Фуркада. Фото

Биатлон
(2 голосов)

Уважение великих биатлонистов

Последний танец: Йоханес Бё поблагодарил Мартена Фуркада. Фото
UA-Футбол
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Второй номер общего зачета Кубка мира Йоханес Бё на своей официальной странице в Instagram написал благодарственное письмо легендарному Мартену Фуркаду, который вчера объявил о завершении карьеры:

"Последний танец.

Мы не можем предсказать, кто завтра заберет Большой хрустальный глобус, но одно знаю точно: это будет наш последний бой. Удачи и спасибо, Мартен Фуркад. Снимаю шляпу"

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В статье: Мартен Фуркад Йоханнес Бе
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