Елена Пидгрушная о сезоне: Он был очень тяжелым, но в то же время интересным

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная прокомментировала итоги сезона 2019/2020 и рассказала о самочувствии сейчас. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:

- Елена Михайловна, стрельба у вас сегодня не задалась, что случилось?

- Не знаю пока, буду сейчас с тренерами это обсуждать. Я так понимаю, что нужно делать поправки какие-то, хотя я не знаю до конца, в чем была проблема, потому что я якобы сделала нужны корректировки по сравнению с пристрелкой.

- Как самочувствие, готова бежать еще гонки?

- Нет, абсолютно. Сейчас уже четко сказывается то, что у меня летом не было той подготовки, которая должна была быть, и вот скоростной выносливости под конец сезона мне не хватает. Я уже мучаюсь каждый старт, понимаю, что не смогу помочь команде.

- Опишите тогда одним предложением этот сезон для себя.

- Он был очень сложным, но в то же время интересным, причем как физически, так и психологически. Что касается моей подготовки - он был очень даже успешным.

Напомним, что ранее Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры.