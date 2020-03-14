Главный тренер мужской сборной Украины пропустит гонку преследования в Контиолахти

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра пропустит гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Причиной этому стало решение об эвакуации словацкой команды в полном составе к себе на родину. Санитра полетит вместе с ними. Такое мероприятие было предусмотрено указом высшего руководства государства.

Дома Юрай проведет 14 дней в самоизоляции.

Напомним, что мужская гонка преследования начнется сегодня в 14:45 по Киеву. Она и женский старт в 16:45 станут последними гонками сезона 2019/2020.

Отметим, что ранее Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры.