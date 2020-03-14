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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Контиолахти. Как это было

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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Контиолахти. Как это было
Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию последней мужской гонки сезона на этапе Кубка мира в Контиолахти. 60 биатлонистов начнут преследование с четырьмя огневыми рубежами в 14:45 по киевскому времени.

Следить за главными событиями решающей битвы за Кубок мира между Йоханнесом Бё и Мартеном Фуркадом вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

На UA-Футбол читайте самые свежие и актуальные новости из мира биатлона. Также у нас доступен полный календарь гонок Кубка мира и положение в общем зачете Кубка мира у мужчин и женщин.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

19. Дмитрий Пидручный +1:14

22. Артем Прима +1:19

58. Руслан Ткаленко +2:23

Полный старт-лист гонки преследования

Онлайн

15:23. UA-Футбол благодарит всех за внимание и поздравляет Мартена Фуркада с ярким завершением карьеры. Теперь ждем женское преследование. Не пропустите!

15:22. Топ-10 преследования в Контиолахти:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Контиолахти. Как это было - изображение 1

Победа для Мартена Фуркада и Большой хрустальный глобус для Йоханнеса Бё.

15:21. Ткаленко занял 44-е место. Руслан даже с тремя промахами отыграл 14 позиций относительно своего результата в спринте.

15:19. Прима и Пидручный финишировали в топ-20

Дмитрий с двумя промахами стал 16-м, у Артема 17-е место. Достойное завершение сезона.

15:19. Кантен Фийон Майе и Эмильен Жаклен на подиум. Жаклен выиграл Малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования. У Фуркада достойная замена.

15:18. Йоханнес Бё – двукратный победитель Кубка мира!

Объективно, норвежец был лучшим, и если бы не пропуск двух этапов, то интрига в Кубке мира не продолжалась бы так долго.

15:17. Мартен Фуркад – победитель преследования в Контиолахти!

Так уходят настоящие чемпионы…83-я победа в карьере для великого француза и 150-й подиум. Да, сегодня он не стал обладателем Кубка мира, но разве это как-то может повлиять на его величие?

15:14. На отсечке 11,1 км Фуркад везет Жаклену свыше 20 секунд. Мартен близок к победе.

15:12. Топ-10 после финальной стрельбы:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Контиолахти. Как это было - изображение 2

Одного промаха не хватило Фуркаду от Бё, чтобы выиграть Кубок мира. Но француз летит к победе!

15:11. Йоханнес Бё закрыл все мишени на стойке! Похоже, Кубок мира достается норвежцу.

15:10. Три промаха у Жаклена! Фуркад мажет дважды.

15:08. Отсечка 9,3 км. Фуркад и Жаклен продолжают идти вместе. А Йоханнес Бё обошел Пайффер и вышел на четвертое место. Эта позиция гарантирует ему победу в Кубке мира.

15:05. Топ-10 после третьей стрельбы:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Контиолахти. Как это было - изображение 3

У Йоханнеса Бё проблемы! Кубок мира уплывает из его рук.

Пидручный идет 14-м (+1:44.7), Прима – 21-й (+2:03.2).

15:05. Пидручный без промахов на первой стойке, Прима уехал на 150 метров штрафа.

15:03. Фуркад и Жаклен синхронно промазали последним выстрелом! А Йоханнес Бё уходит на три круга штрафа! Что происходит?

15:02. Отсечка 6,8 км. Фуркад и Жаклен везут Йоханнесу Бё 19,3 секунды. Норвежец чуть быстрее прошел этот отрезок.

15:01. Топ-10 после второй стрельбы:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Контиолахти. Как это было - изображение 4

Прима занимает 20-е место (+1:47.9), Пидручный сразу за напарником (+1:56.9).

15:00. Прима заработал круг штрафа на второй лежке. А Пидручный с отличной скорострельностью закрыл все мишени.

14:57. У Йоханнеса Бё круг штрафа! А Жаклен и Фуркад стреляют на лежке без ошибок.

14:55. Отсечка 4,3 км. Бё-младший всего на 2,4 секунды опережает Фуркада. Норвежцу достаточно финишировать в топ-5, а это значит, что у него в запасе свыше 40 секунд.

14:53. Топ-10 послей первой стрельбы:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Контиолахти. Как это было - изображение 5

Прима покинул огневой рубеж 14-м (+1:15.5), Пидручный идет 21-м (+1:43.8).

14:52. Прима – 5 из 5 на лежке! У Пидручного один круг штрафа.

14:51. Йоханнес Бё, Фуркад и Жаклен синхронно разбили все мишени на стойке. Французы сократили отставание от лидера за счет лучшей скорострельности.

14:49. Отсечка 1,8 км. Отрыв Йоханнеса Бё от Фуркада и Жаклена составляет 19 секунд.

14:47. Дмитрий Пидручный и Артем Прима ушли на дистанцию, Руслан Ткаленко стартует одним из последних.

14:45. Гонка стартовала!

Ориентировочно через 35 минут мы узнаем ответы на все главные вопросы.

14:35. В Контиолахти сегодня ощутимый ветер. Стрельба может стать лотереей.

14:25. Не забываем и про борьбу за Малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования. А здесь все максимально запутано.

Перед финальной гонкой в Контиолахти шансы на награду сохраняют сразу 9 биатлонистов.

Топ-5 зачета гонок преследования:

1. Эмильен Жаклен – 184 очка

2. Кантен Фийон Майе – 176

3. Йоханнес Бё – 174

4. Мартен Фуркад – 170

5. Александр Логинов – 161

14:15. Итак, Йоханнес Бё против Мартена Фуркада. Парадокс этой битвы в том, что на гонку в желтой майке выйдет Фуркад, но после вычета худших гонок реальным лидером в битве за Кубка мира является норвежец.

Бё-младший сегодня стартует первым с 20-секундным отрывом от Фуркада, а это значит, что судьба Большого хрустального глобуса полностью в его руках.

Ниже три главных сценария, при которых Фуркад может переиграть Бё и завершить карьеру с Кубком мира в руках. Другие варианты с учетом нынешней скорости норвежца выглядят из разряда фантастики, отвлекаться на них мы не будем.

13:45. UA-Футбол приветствует всех фанатов биатлона! Коронавирус остановил практически весь мировой спорт – вот и биатлон досрочно покидает нас. Но не будем о грустном, а давайте вместе насладимся последней в карьере гонкой легендарного Мартена Фуркада. Сегодня француз поведет борьбу с Йоханнесом Бё за Большой хрустальный глобус. Не пропустите!

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2019-2020
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