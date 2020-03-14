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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женское преследование в Контиолахти. LIVE
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования в рамках финального этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Заключительная гонка сезона 2019-2020 начнется в 16:45 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями преследования при участии четырех биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
На UA-Футбол всегда доступны самые актуальные новости из мира биатлона. Также у нас вы можете ознакомиться с полным календарем гонок Кубка мира и узнать текущее положение в общем зачете Кубка мира у мужчин и женщин.
Стартовые позиции украинских биатлонистов:
14. Валя Семеренко +1:04
30. Вита Семеренко +1:43
32. Анастасия Меркушина +1:45
53. Юлия Джима +2:13
Полный старт-лист гонки преследования
15:45. Добрый день! UA-Футбол приглашает на финальную гонку сезона в Кубке мира по биатлону! Сегодня в Контиолахти Доротея Вирер и Тириль Экхофф поспорят за Большой хрустальный глобус. Будет интересно!