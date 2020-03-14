Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женское преследование в Контиолахти. LIVE

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования в рамках финального этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Заключительная гонка сезона 2019-2020 начнется в 16:45 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями преследования при участии четырех биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

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Стартовые позиции украинских биатлонистов:

14. Валя Семеренко +1:04

30. Вита Семеренко +1:43

32. Анастасия Меркушина +1:45

53. Юлия Джима +2:13

Полный старт-лист гонки преследования

Онлайн

15:45. Добрый день! UA-Футбол приглашает на финальную гонку сезона в Кубке мира по биатлону! Сегодня в Контиолахти Доротея Вирер и Тириль Экхофф поспорят за Большой хрустальный глобус. Будет интересно!