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Фуркад побеждает в последней гонке в карьере, но остается без Большого глобуса

Биатлон
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Какая гонка для легендарного француза

Фуркад побеждает в последней гонке в карьере, но остается без Большого глобуса
UA-Футбол
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Сегодня, 14 марта в финском Контиолахти состоялась последняя для мужчин гонка сезона - персьют. Она была знаковой для мирового биатлона, ведь легендарный француз Мартен Фуркад завершил карьеру и повесил винтовку и лыжи на гвоздь.

У него был шанс громко закрыть дверь, выиграв Большой хрустальный глобус, но ему этого не дал сделать основной конкурент в этом сезоне - норвежец Йоханнес Бё, который финишировал четвертым. Серебро и бронза у французов Эмильена Жаклена и Кентена Фийона-Майе.

Для того, чтобы Фуркад оставил за собой лидерство сезона, ему нужно было финишировать на 4 позиции выше, чем Бё. Но он финишировал на 3.

Украинцы выступили сегодня средне. Лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, который с небыстрым ходом по дистанции и 2 промахами занял 16 место.

Кубок мира. Контиолахти. Восьмой этап

Гонка преследования

Мужчины

1. Мартен Фуркад (0 + 0 + 1 + 2)

2. Эмильен Жаклен (0 + 0 + 1 + 3) (+2,9с.)

3. Кентен Фийон-Майе (1 + 0 + 0 + 1) (+4,5с, )

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16. Дмитрий Пидручный (1 + 0 + 0 + 1) (+1.12,1с.)

17. Артем Прима (0 + 1 + 1 + 1) (+1.12,6с.)

44. Руслан Ткаленко (1 + 0 + 1 + 1) (+4.00,1с.)

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В статье: Мартен Фуркад Йоханнес Бе Кубок мира по биатлону 2019-2020
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