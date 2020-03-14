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Пидгрушная замкнула ТОП 25 общего зачета, Украина - шестая в Кубке наций

Биатлон
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Итоги женского сезона 2019/2020

Пидгрушная замкнула ТОП 25 общего зачета, Украина - шестая в Кубке наций
UA-Футбол
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Сегодня, 14 марта женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился биатлонный сезон 2019/2020.

Результаты женского персьюта

Итоги мужского сезона

Итак, давайте посмотрим, какие места в Общем зачете Кубка мира заняли прежде всего представительницы Украины. Итак, выше среди всех наших расположилась Елена Пидгрушная (25 место, 253 очка), далее следуют Валя Семеренко (33 позиция, 222 очка), Юлия Джима (36 место, 205 очков), Вита Семеренко (41 место, 171 очко), Анастасия Меркушина (50 позиция, 90 очков) и Дарья Блашко (60 место, 59 очков).

Большой хрустальный Глобус по итогам сезона 2019/2020 получила Доротея Вирер (793), которая в последней гонке сумела не потерять преимущество над Тирил Екхоф (786).

Обладательницы малых хрустальных глобусов в различных дисциплинах:

Спринт - Дениз Херман (314)

Гонка преследования - Тирил Екхоф (232)

Индивидуальная гонка - Ханна Эберг (128)

Масс старт - Доротея Вирер (223)

Эстафетная команда - сборная Норвегии (360)

Зачет Кубка Наций - Норвегия (7865)

Смешанные эстафеты - Норвегия (307)

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В статье: Вита Семеренко Валентина Семеренко Анастасия Меркушина Елена Пидгрушна Тирил Экхофф Доротея Вирер Кубок мира по биатлону 2019-2020
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