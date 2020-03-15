Проводили как надо: Фуркада уронили во время качания после последней гонки. Видео

Мужская сборная команда Франции решила проводить на пенсию своего лидера, легендарного Мартена Фуркада с почестями. Все биатлонисты выстроились в шеренгу и начали качать своего капитана на руках. Но что-то пошло не так ...

"Остерегайтесь коронавируса, бойтесь сборную Франции. Подзравляю Мартена и всю команду с отличным сезоном", - написал Яков Фак и добавил видео.

Напомним, что Мартен Фуркад победил в последней гонке в своей карьере.