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Проводили как надо: Фуркада уронили во время качания после последней гонки. Видео
Не удержали легенду
Мужская сборная команда Франции решила проводить на пенсию своего лидера, легендарного Мартена Фуркада с почестями. Все биатлонисты выстроились в шеренгу и начали качать своего капитана на руках. Но что-то пошло не так ...
"Остерегайтесь коронавируса, бойтесь сборную Франции. Подзравляю Мартена и всю команду с отличным сезоном", - написал Яков Фак и добавил видео.
Напомним, что Мартен Фуркад победил в последней гонке в своей карьере.
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