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Кайса Макаряйнен: Не ожидала, что мое прощание с биатлоном состоится здесь, в Контиолахти

Биатлон
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Комментарий легендарной финки

Кайса Макаряйнен: Не ожидала, что мое прощание с биатлоном состоится здесь, в Контиолахти
UA-Футбол
Новина українською

Финская биатлонистка Кайса Макаряйнен прокомментировала решение о завершении карьеры и рассказала об ощущениях от последней гонки. Ее слова цитирует IBU.TV:

"Я рада, что моя последняя стрельба вышла чистой. Не ожидала, что мое прощание с биатлоном состоится здесь, на домашнем стадионе в Контиолахти. Но я рада, что это произошло именно здесь.

Мои друзья, все девушки, которые со мной соревновались - все они особенные, они моя биатлонная семья, и я буду скучать по ним. Мне трудно сказать, какие моменты моей карьеры запомнились больше всего. Наверное, это мои глобусы - сейчас, после завершения карьеры, я ценю их даже больше, чем в момент завоевания" - сказала Мякяряйнен.

Напомним, что Елена Пидгрушная замкнула ТОП 25 мирового рейтинга биатлонисток.

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В статье: Кайса Макарайнен
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