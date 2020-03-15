Кайса Макаряйнен: Не ожидала, что мое прощание с биатлоном состоится здесь, в Контиолахти

Финская биатлонистка Кайса Макаряйнен прокомментировала решение о завершении карьеры и рассказала об ощущениях от последней гонки. Ее слова цитирует IBU.TV:

"Я рада, что моя последняя стрельба вышла чистой. Не ожидала, что мое прощание с биатлоном состоится здесь, на домашнем стадионе в Контиолахти. Но я рада, что это произошло именно здесь.

Мои друзья, все девушки, которые со мной соревновались - все они особенные, они моя биатлонная семья, и я буду скучать по ним. Мне трудно сказать, какие моменты моей карьеры запомнились больше всего. Наверное, это мои глобусы - сейчас, после завершения карьеры, я ценю их даже больше, чем в момент завоевания" - сказала Мякяряйнен.

Напомним, что Елена Пидгрушная замкнула ТОП 25 мирового рейтинга биатлонисток.