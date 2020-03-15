Дмитрий Пидручный о Фуркаде: Жаль, что он решил завершить карьеру

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал решение Мартена Фуркада о завершении спортивной карьеры. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

- Сегодня свою карьеру завершил Мартен Фуркад. Многие его поддерживали и благодарили, а как бы ты описал его года в биатлоне?

- Я после финиша подошел к нему, поздравил и поблагодарил за те годы, что я мог с ним бороться, выступать вместе. Не скажу, что он был для меня кумиром, но я равнялся на него. Было очень приятно бегать с таким топовым спортсменом. Он уникальный человек и биатлонист, которые бывают, наверное, раз в десятилетие. Приятно, что мне приходилось с ним бороться. Жаль, что он решил вот так завершить карьеру, потому что в этом году он реально один из немногих, кто навязал борьбу Йоханнесу. Фийон Майе еще пытался, но все равно - для Бе Фуркад был самым сильным конкурентом. Посмотрим, как будет дальше.

- На носу уже отпуск. Есть уже какие-то планы на отдых?

- Планов нет никаких вообще, потому что в мире достаточно сложная ситуация. Сначала еще нужно добраться домой, а там будем решать уже. Хочу в Буковель съездить, даже не потому, что там будет чемпионат, а хотя бы просто закатать, чтобы не обрывать сезон так резко.