Габриэла Коукалова: Для меня Фуркад один из величайших спортсменов современности

Легендарная чешская экс-биатлонистка Габриэла Коукалова прокомментировала решение Мартена Фуркада о завершении карьеры.

"Сегодня закончилась важная глава в истории мирового биатлона. На мой взгляд, Мартен Фуркад - один из величайших спортсменов современности, который сделал биатлон настолько популярным. Каждая гонка была отличным опытом для всех.

Для меня Мартен был вдохновением не только на трассе, но и в жизни. Он не только одержал победы на всех возможных стартах, но был еще и отличным борцом с допингом. Мартен, спасибо тебе за все, что ты сделал для биатлона. Удачи", - написала Коукалова в своем Инстаграмме.

Напомним, что ранне Дмитрий Пидручный выразил свое мнение поповоду решения Мартена.