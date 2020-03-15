  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Габриэла Коукалова: Для меня Фуркад один из величайших спортсменов современности
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Габриэла Коукалова: Для меня Фуркад один из величайших спортсменов современности

Биатлон
(2 голосов)

Комментарий легенды

Габриэла Коукалова: Для меня Фуркад один из величайших спортсменов современности
UA-Футбол
Новина українською

Легендарная чешская экс-биатлонистка Габриэла Коукалова прокомментировала решение Мартена Фуркада о завершении карьеры.

"Сегодня закончилась важная глава в истории мирового биатлона. На мой взгляд, Мартен Фуркад - один из величайших спортсменов современности, который сделал биатлон настолько популярным. Каждая гонка была отличным опытом для всех.

Для меня Мартен был вдохновением не только на трассе, но и в жизни. Он не только одержал победы на всех возможных стартах, но был еще и отличным борцом с допингом. Мартен, спасибо тебе за все, что ты сделал для биатлона. Удачи", - написала Коукалова в своем Инстаграмме.

Напомним, что ранне Дмитрий Пидручный выразил свое мнение поповоду решения Мартена.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мартен Фуркад Габриэла Коукалова
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...