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Фуркад стал автором уникального достижения

Биатлон
(1 голосов)

Легендарный француз ушел красиво.

Фуркад стал автором уникального достижения
Новина українською

Мартен Фуркад – первый в истории бывший обладатель Кубка мира, которому удалось выиграть заключительную гонку в карьере. Это произошло в преследовании на финальном этапе сезона 2019-2020 в Контиолахти (Финляндия).

Ближе остальных к достижению Фуркада подбирался Рафаэль Пуаре. Француз в последней гонке в карьере по фотофинишу проиграл Оле Эйнару-Бьорндалену в 2007 году в масс-старте в Холменколлене.

Также на подиуме у мужчин карьеру завершали еще четыре обладателя Большого хрустального глобуса – Клаус Зиберт (1979), Андре Земиш (1986), Свен Фишер (1997, 1999) и Эмиль Свендсен (2010).

Худшее завершение карьеры произошло у чемпиона Кубка мира 1994 года Патриса Байи-Салина. Француз в финальной гонке в карьере занял 96-е место.

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В статье: Мартен Фуркад Кубок мира по биатлону 2019-2020
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Источник:
Biathlon.com.ua
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