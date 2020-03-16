Фуркад стал автором уникального достижения

Мартен Фуркад – первый в истории бывший обладатель Кубка мира, которому удалось выиграть заключительную гонку в карьере. Это произошло в преследовании на финальном этапе сезона 2019-2020 в Контиолахти (Финляндия).

Ближе остальных к достижению Фуркада подбирался Рафаэль Пуаре. Француз в последней гонке в карьере по фотофинишу проиграл Оле Эйнару-Бьорндалену в 2007 году в масс-старте в Холменколлене.

Также на подиуме у мужчин карьеру завершали еще четыре обладателя Большого хрустального глобуса – Клаус Зиберт (1979), Андре Земиш (1986), Свен Фишер (1997, 1999) и Эмиль Свендсен (2010).

Худшее завершение карьеры произошло у чемпиона Кубка мира 1994 года Патриса Байи-Салина. Француз в финальной гонке в карьере занял 96-е место.