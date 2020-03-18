Чемпионат Украины по биатлону не состоится

В связи с принятыми решениями Кабинета министров Украины по противодействию распространению коронавируса чемпионат страны по биатлону в Буковеле не состоится.

Вместо чемпионата Украины основа сборной Украины проведет мини-сбор, проведение которого не противоречит решениям Кабмина.

Чемпионат Украины должен был стать первым официальным стартом на новой трассе в Буковеле. Из-за пандемии коронавируса знакомство биатлонистов с трассой пройдет в тренировочном режиме.

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