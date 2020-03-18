Пидгрушная: Я лузер этого года

Елена Пидгрушная в сезоне 2019-2020 в общем зачете Кубка мира заняла 25-е место, которое стало для нее лучшим результатом за последние пять лет. На чемпионате мира в Антхольце олимпийская чемпионка Сочи взяла бронзу в составе эстафеты, а в спринте остановилась в нескольких секундах от медали.

"Касательно сезона, то, конечно, он неоднозначный. С одной стороны у нас есть медаль чемпионата мира, есть медали чемпионата Европы, но в тоже время не лучшие выступления на этапах Кубка мира. Достаточно смазан этот год, далеко не все получалось.

Ну а я так вообще лузер этого года, собрала все ошибки, которые только можно было сделать. И когда сейчас смотришь протокол, то если бы не дисквалификация в смешанной эстафете в Поклюке, мы бы вернули максимальную квоту. Ну, каюсь, принимаю, но ничего изменить не могу, к сожалению.

У меня был отличный сезон, я считаю, что сделала больше, чем могла. Когда после чемпионата мира я общалась со своими кардиологами, то никто не ожидал, что я выдержу это все, буду в такой форме, бороться. И бороться на высоком уровне, с лидерами. Как ни крути, а я закончила сезон в Топ-25 – единственной из украинок", - отметила Пидгрушная.