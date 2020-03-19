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Яркая битва Бё против Фуркада и другие события сезона в мужском биатлоне. ВИДЕО

Биатлон
(1 голосов)

Обзор сезона в Кубке мира от официального канала IBU на YouTube.

Яркая битва Бё против Фуркада и другие события сезона в мужском биатлоне. ВИДЕО
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В статье: Мартен Фуркад Йоханнес Бе Кубок мира по биатлону 2019-2020
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