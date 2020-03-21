Мартен Фуркад показал всю свою армию трофеев, которая действительно впечатляет. Фото

Легенда мирового биатлона, француз Мартен Фуркад, который в этом сезоне завершил свою спортивную карьеру, выставил напоказ все добытые высокие награды.

Отметим, что в активе Мартена такие высокие звания:

7-кратный Олимпийский медалист

28-кратный призер чемпионатов мира

13-кратный чемпион мира

7-кратный обладатель Большого хрустального глобуса

26-кратный обладатель Малого хрустального глобуса различных дисциплин

83-кратный победитель этапов Кубка мира

153-кратный призер этапов Кубка мира

272 раза стартовал в гонках этапов Кубка мира, 169 раз в желтой майке лидера.