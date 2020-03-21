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Мартен Фуркад показал всю свою армию трофеев, которая действительно впечатляет. Фото
Француз выставил напоказ свой музей
Легенда мирового биатлона, француз Мартен Фуркад, который в этом сезоне завершил свою спортивную карьеру, выставил напоказ все добытые высокие награды.
Отметим, что в активе Мартена такие высокие звания:
7-кратный Олимпийский медалист
28-кратный призер чемпионатов мира
13-кратный чемпион мира
7-кратный обладатель Большого хрустального глобуса
26-кратный обладатель Малого хрустального глобуса различных дисциплин
83-кратный победитель этапов Кубка мира
153-кратный призер этапов Кубка мира
272 раза стартовал в гонках этапов Кубка мира, 169 раз в желтой майке лидера.