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Мартен Фуркад показал всю свою армию трофеев, которая действительно впечатляет. Фото

Биатлон
(2 голосов)

Француз выставил напоказ свой музей

Мартен Фуркад показал всю свою армию трофеев, которая действительно впечатляет. Фото
UA-Футбол
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Легенда мирового биатлона, француз Мартен Фуркад, который в этом сезоне завершил свою спортивную карьеру, выставил напоказ все добытые высокие награды.

Отметим, что в активе Мартена такие высокие звания:

7-кратный Олимпийский медалист

28-кратный призер чемпионатов мира

13-кратный чемпион мира

7-кратный обладатель Большого хрустального глобуса

26-кратный обладатель Малого хрустального глобуса различных дисциплин

83-кратный победитель этапов Кубка мира

153-кратный призер этапов Кубка мира

272 раза стартовал в гонках этапов Кубка мира, 169 раз в желтой майке лидера.

Мартен Фуркад показал всю свою армию трофеев, которая действительно впечатляет. Фото - изображение 1
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В статье: Мартен Фуркад
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