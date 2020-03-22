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Олимпийская чемпионка по лыжному спорту начнет выступления в биатлоне

Биатлон
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Пополнение в биатлонной семье

Олимпийская чемпионка по лыжному спорту начнет выступления в биатлоне
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Олимпийская чемпионка 2018 в лыжном спринте, шведка Стина Нильсон объявила о том, что хочет попробовать себя в биатлоне. Двукратная чемпионка 2019 года решила не ждать еще одной Олимпиады, а начать уже со следующего сезона.

"Моя идея изначально была в том, чтобы выступить еще на одной Олимпиаде и перейти в биатлон после сезона 2021/2022. Но из-за травмы у меня было больше времени, чтобы подумать и попробовать себя в стрельбе, и я поняла, что я действительно не хочу больше ждать. Мне это очень нравится.

Я спокойно отношусь к трудностям в биатлоне. Изучение всего, что связано с оружием, будет для меня большой проблемой, но это и задача, которую я с нетерпением жду. Наверное, мне просто нужно немного напрячься" - цитирует ее слова Expressen.

Напомним, что ранее известная французская биатлонистка объявила о завершении карьеры.

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В статье: биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020
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