Йоханнес Бё – лидер Кубка мира по призовым

Бё-младший в сезоне 2019-2020 суммарно заработал 330 тысяч евро, сообщает Biathlon facts&stats. Норвежец во второй раз в карьере выиграл Большой хрустальный глобус, стал победителем 15 гонок (10 личных и 5 эстафет), а также забрал Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов.

У мужчин помимо Йоханнеса Бё в тройку самых высокооплачиваемых биатлонистов сезона вошли его главные преследователи в Кубке мира – Мартен Фуркад (288 тысяч евро) и Кантен Фийон-Майе (218 тысяч евро).

Что касается женщин, то по сумме призовых норвежка Тириль Экхофф смогла обойти чемпионку Кубка мира Доротею Вирер – 244 тысячи евро против 239. Топ-3 замкнула героиня чемпионата мира в Антхольце Марте Олсбю-Ройселанд (195 тысяч евро).