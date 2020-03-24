Топовая лыжница переходит в биатлон. Что об этом нужно знать

Мари Дорен-Абер, Дарья Домрачева, Габриэла Коукалова, Лаура Дальмайер, Анастасия Кузьмина и вот теперь Кайса Макаряйнен – женский биатлон едва ли не каждый сезон теряет значимую фигуру, а формирование новых звезд происходит не такими быстрыми темпами. Помощь в восстановлении баланса неожиданно подоспела из лыжных гонок – Стина Нильссон кардинально меняет свою жизнь и в 26 лет берет в руки винтовку.

Кто такая Стина Нильссон и что она может дать биатлону?

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в спринте, обладательница 12 медалей чемпионатов мира и Олимпийских игр (3-7-2) и чемпионка Кубка мира в спринте…Пожалуй, этих нескольких фактов из биографии Нильссон достаточно для понимания того, что в биатлон заходит не рядовая лыжница, мечтающая выбраться из тени более удачливых соперниц, а полноценная звезда, у которой хватило смелости бросить успешное дело и окунуться с головой в неизвестность.

"Моя идея изначально была в том, чтобы выступить еще на одной Олимпиаде и перейти в биатлон после сезона-2021/22. Но из-за травмы у меня было больше времени, чтобы подумать и попробовать себя в стрельбе. Я поняла, что я больше не хочу ждать.

Спокойно отношусь к трудностям в биатлоне. Изучение всего, что связано с оружием, будет для меня большой проблемой, но это задача, которую я с нетерпением жду.

Думаю, что биатлон и я можем многое дать друг другу. Я буду хорошим спарринг-партнером на интервальных тренировках, и в то же время я могу многому научиться у профессионалов в стрельбе", - говорит Нильссон о своей смене специализации.

С уходом Мартена Фуркада, пожалуй, главного ньюсмейкера в биатлоне за последнее 10-летие, в медиапространстве появилась свободная ниша. С таким впечатляющим бэкграундом в лыжных гонках Стина Нильссон, вне сомнений, сразу же ворвется в топ самых обсуждаемых биатлонисток мира, а контекст разговоров будет зависеть от того, как быстро шведка найдет общий язык со стрелковой подготовкой.

Ориентир Нильссон – карьера Дениз Херрманн

Те чувства и сомнения, которые сейчас наверняка сопровождают Стину Нильссон, четыре года назад переживала Дениз Херрманн. Немка за девять сезонов в лыжных гонках так и не выиграла ни одной личной гонки, а в биатлоне нашла спасение своей карьеры.

История Херрманн в биатлоне – идеальный пример для Нильссон, как всего за четыре года можно пройти путь от первых очков в Кубке мира до попадания в топ-3 общего зачета и золотой медали на чемпионате мира. Дениз начала с 72% точности на стрельбище в своем первом сезоне и доросла до статуса универсального бойца, став по итогам сезона 2019-2020 одной из трех биатлонисток (две других – Доротея Вирер и Ханна Эберг), попавшей в топ-6 в каждой из четырех дисциплин Кубка мира. А в спринте реактивная немка забрала свой первый в карьере Малый хрустальный глобус. Символично, что именно на короткие дистанции припал каждый из шести подиумов Херрманн в лыжных гонках.

При этом Херрманн за три полноценных сезона в Кубке мира ни разу не становилась быстрейшей по лыжному ходу. В сезоне 2017-2018 Дениз относительно Дарьи Домрачевой проигрывала по 1,2 секунды на километр, в кампании 2018-2019 уступала Кайсе Макаряйнен по 1 секунде, а в сезоне 2019-2020 бегала практически в одни ноги с Марте Олсбю-Ройселанд и Тириль Экхофф.

По факту лыжное прошлое не давало Херрманн никакого преимущества над элитными биатлонистками. Но Нильссон – это совершенно другой уровень. Стина гарантированно будет доминировать на лыжне – в теории даже 70% закрытых мишеней в спринтах и контактных гонках шведке будет достаточно, чтобы быть конкурентноспособной на фоне Вирер, Экхофф и остальных.

Швеция на подъеме. Нильссон не гарантировано место в Кубке мира

Шесть лет назад Швеция в Кубке наций упала на унизительное 16-е место, оказавшись рядом с Румынией и Эстонией. Все изменилось с приходом Вольфганга Пихлера – опытный немец остановил кризис и блестяще подготовил новое поколение к двум главным стартам 5-летия. На Олимпиаде в Пхенчхане Ханна Эберг взяла золото в индивидуалке и помогла команде завоевать серебро в эстафете. Спустя год на домашнем чемпионате мира в Эстерсунде история повторилась – снова Эберг не было равных в индивидуальной гонке, а в эстафете на вершину хозяев не пустил только квартет из Норвегии.

В мае прошлого года на смену Пихлеру пришел 25-летний Йоханнес Лукас. Под руководством молодого наследника прогресс Швеции не остановился – в сезоне 2019-2020 Ханна Эберг взлетела на четвертую позицию в Кубке мира, а Линн Перссон, Мона Брурссон и Эльвира Карин Эберг составили лидеру компанию в топ-25, что позволило Швеции финишировать четвертой в Кубке наций и подтвердить максимальную квоту на следующий сезон.

Четыре позиции на сезон 2020-2021 у Швеции закрыты на 100%. Остается всего два вакантных места – и конкуренция будет очень серьезной. Достаточно отметить, что в прошлом сезоне у шведок помимо четверки лидеров очки в Кубке мира набирали еще пять человек, а Элизабет Хогберг к тому же выиграла общий зачет в Кубке IBU и взяла золото на чемпионате Европы в Раубичах.

Для Нильссон все это только в плюс – к давлению и повышенной конкуренции экс-лыжнице не привыкать. А бывший тренер Стины Андерс Бистрем, занимающий должность спортивного директора сборной Швеции, сделает все возможное, чтобы смена специализации для звездной дебютантки проходила в комфортной обстановке.

Никто не ждет от нее феноменальных результатов с первого сезона – да, в Нильссон заложен невероятный потенциал по лыжному ходу, но прелесть биатлона именно в том, что судьбы гонок решаются на стрельбище. Шведке всего 26, у нее в запасе есть как минимум 5-6 лет карьеры. Та же Магдалена Форсберг перед своей 6-летней эпохой тотального доминирования за два первых сезона в Кубке мира в каждой второй личной гонке финишировала за пределами топ-10, а ведь ее успехи в лыжных гонках несоизмеримы с достижениями Нильссон.

Биатлону нужна была новая интрига. И мы ее получили.