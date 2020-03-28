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Строительство первой очереди биатлонного комплекса в Буковеле официально завершено

Биатлон
(2 голосов)

Далее - сооружение стадиона

Строительство первой очереди биатлонного комплекса в Буковеле официально завершено
UA-Футбол
Новина українською

Бывший народный депутат Украины, активный биатлонный болельщик Николай Томенко на своей официальной странице в Фейсбук прокомментировал строительство биатлонного комплекса в Буковеле.

"Первая очередь биатлонной трассы в Буковеле сделана. Как и обещали, в марте 2020 завершены работы по запуску первой очереди биатлонной трассы. Официальное открытие и чемпионат Украины перенесены на период посткарантинной жизни Украины и мира.

Благодарность дружной команде Федерации биатлона Украины во главе с Владимиром Брынзаком, ответственному коллективу "Буковеля" под руководством Александра Шевченко и патриотическим депутатам бюджетного комитета Верховной Рады.

Следующая очередь - преобразования этой биатлонной трассы на "Стадион категории А" для проведения международных соревнований", - написал он.

Напомним, что ранее президенты спортивных федераций обратились с письмом к Президенту Украины.

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В статье: биатлон онлайн Буковель
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