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Строительство первой очереди биатлонного комплекса в Буковеле официально завершено
Далее - сооружение стадиона
Бывший народный депутат Украины, активный биатлонный болельщик Николай Томенко на своей официальной странице в Фейсбук прокомментировал строительство биатлонного комплекса в Буковеле.
"Первая очередь биатлонной трассы в Буковеле сделана. Как и обещали, в марте 2020 завершены работы по запуску первой очереди биатлонной трассы. Официальное открытие и чемпионат Украины перенесены на период посткарантинной жизни Украины и мира.
Благодарность дружной команде Федерации биатлона Украины во главе с Владимиром Брынзаком, ответственному коллективу "Буковеля" под руководством Александра Шевченко и патриотическим депутатам бюджетного комитета Верховной Рады.
Следующая очередь - преобразования этой биатлонной трассы на "Стадион категории А" для проведения международных соревнований", - написал он.
Напомним, что ранее президенты спортивных федераций обратились с письмом к Президенту Украины.
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