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Милота дня: Тирил Экхоф вместе со своей собачкой. Фото
Норвежка очень милая
Норвежская биатлонистка, второй номер общего зачета Кубка мира 2019/2020 Тирил Екхоф на своей официальной странице в Instagram разместила фото, на котором она вместе со своим домашним любимцем.
"Такой милый песик, не так ли?"
Напомним, что ранее финка Кайса Макаряйнен рассказала об ощущениях после завершения карьеры.
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