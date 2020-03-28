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Милота дня: Тирил Экхоф вместе со своей собачкой. Фото

Биатлон
(2 голосов)

Норвежка очень милая

Милота дня: Тирил Экхоф вместе со своей собачкой. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Норвежская биатлонистка, второй номер общего зачета Кубка мира 2019/2020 Тирил Екхоф на своей официальной странице в Instagram разместила фото, на котором она вместе со своим домашним любимцем.

"Такой милый песик, не так ли?"

Милота дня: Тирил Экхоф вместе со своей собачкой. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее финка Кайса Макаряйнен рассказала об ощущениях после завершения карьеры.

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В статье: Тирил Экхофф
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