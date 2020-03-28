Милота дня: Тирил Экхоф вместе со своей собачкой. Фото

Норвежская биатлонистка, второй номер общего зачета Кубка мира 2019/2020 Тирил Екхоф на своей официальной странице в Instagram разместила фото, на котором она вместе со своим домашним любимцем.

"Такой милый песик, не так ли?"

Напомним, что ранее финка Кайса Макаряйнен рассказала об ощущениях после завершения карьеры.