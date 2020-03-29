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Дмитрий Пидручный показал видео с закатки в Буковеле

Биатлон
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Капитану нравятся условия

Дмитрий Пидручный показал видео с закатки в Буковеле
UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный на своей официальной странице в Instagram показал видео с закатки в Буковеле. Нашему спортсмену нравятся тамошние условия.

Напомним, что ранее Владимир Брынзак говорил о возможности назначения Юрая Санитры главным тренером обеих команд.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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