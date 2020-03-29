Дмитрий Пидручный показал видео с закатки в Буковеле

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный на своей официальной странице в Instagram показал видео с закатки в Буковеле. Нашему спортсмену нравятся тамошние условия.

Напомним, что ранее Владимир Брынзак говорил о возможности назначения Юрая Санитры главным тренером обеих команд.