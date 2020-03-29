Тирил Экхофф о походе Нильссон в биатлон: Она должна понимать, что это не так просто

Второй номер общего зачета Кубка мира, норвежка Тирил Экхофф прокомментировала переход шведской лыжницы Стены Нильссон в биатлон. Ее слова цитирует TV2:

"Я думаю, это достаточно трудно, и поэтому надеюсь, что она будет не слишком хороша. Я в восторге от того, что она делает. Будет она тренироваться со сборной или нет, но я не особо нервничаю.

Я потратила 20 лет, чтобы отстрелять 20 раз без промахов. Возможно, я медленно учусь, а у нее есть талант к стрельбе. Кто знает? Но думаю, она должна понимать, что это не так просто, как кажется.

Мне кажется, ее переход - это очень круто. Она мировой лидер в своем спорте и теперь переключается на совершенной иной вид, где нужно думать иначе и где нужно быть немного более сосредоточенным.

Здорово, что она получит опыт в биатлоне. Ведь столько тысяч зрителей приходят на стадион, так много людей поддерживают нас. Не думаю, что это можно сравнить с лыжами", - сказала Экхофф.

Напомним, что ранее Мартен Фуркад заявил, что собирается делать после завершения карьеры.