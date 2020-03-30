У российской биатлонистки обнаружили коронавирус

Очередной жертвой пандемии в мире спорта стала 21-летняя Анастасия Халиуллина, которая в середине марта находилась в Австрии.

"Нам сказали, что тест у Анастасии дал положительный результат.

Я разговаривал с Настей, она говорит, что болезнь прошла, симптомов нет. Скорее всего, вся болезнь, которая проходила в течение 3-4 дней, у нее прошла дома.

Был насморк, кашель, температура. Сейчас уже остаточные явления.

По сути, она выздоровела еще дома. Повторюсь, ждем окончательную информацию, в том числе от врачей", - говорит президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Из-за пандемии коронавируса сезон в Кубке мира по биатлону был досрочно завершен. Обладателями Больших хрустальных глобусов стали норвежец Йоханнес Бё и итальянка Доротея Вирер.