  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. У российской биатлонистки обнаружили коронавирус
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У российской биатлонистки обнаружили коронавирус

Биатлон
(1 голосов)

Она уже успела побороть болезнь.

У российской биатлонистки обнаружили коронавирус
Новина українською

Очередной жертвой пандемии в мире спорта стала 21-летняя Анастасия Халиуллина, которая в середине марта находилась в Австрии.

"Нам сказали, что тест у Анастасии дал положительный результат.

Я разговаривал с Настей, она говорит, что болезнь прошла, симптомов нет. Скорее всего, вся болезнь, которая проходила в течение 3-4 дней, у нее прошла дома.

Был насморк, кашель, температура. Сейчас уже остаточные явления.

По сути, она выздоровела еще дома. Повторюсь, ждем окончательную информацию, в том числе от врачей", - говорит президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Из-за пандемии коронавируса сезон в Кубке мира по биатлону был досрочно завершен. Обладателями Больших хрустальных глобусов стали норвежец Йоханнес Бё и итальянка Доротея Вирер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: биатлон коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Р-Спорт
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...