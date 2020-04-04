Йоханнес Бё: В Норвегии всё не так строго, но все сидят и работают дома

Норвежский биатлонист, первый номер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бё прокомментировал ситуацию с карантином у себя на родине и рассказал, чем занимается в эти дни. Его слова цитирует Матч ТВ:

"Как просыпаюсь, так сразу иду гулять с сыном Густавом. Когда возвращаемся, готовим пищу. Мне главное понимать, что ему все нравится. В общем, все идет по кругу. Тренируюсь примерно через день. Вчера вот тренировался, сегодня пропускаю. Надеюсь, что завтра получится побегать или на велосипеде покататься. А какие еще варианты? Снега почти не осталось, а в горы подниматься запрещено, поэтому лыжи отменяются.

В Норвегии все не так строго, но все сидят дома и работают удаленно. Если хочешь с кем-то встретиться, то это не проблема. Главное - держать дистанцию ​​1-2 метра. В городе гробовая тишина, как в фильме ужасов. Посмотришь в окно, а там вообще никого, пустота.

Если до мая ничего не изменится, с тренировками будем что-то придумывать. Сейчас в любом случае отдых по плану. Думаю, что все сборы, если они будут, проведем в Норвегии. Лететь куда-то в Европу сейчас - явно не лучшая идея. Будем тренироваться в Осло или Лиллехаммере.

В моем доме в горах есть большой фитнес-зал, но туда ездить нельзя сейчас. В тех местах очень мало больниц, а те, что есть, очень маленькие. Если в таком поселке случится эпидемия, то врачи не смогут помочь всем, поэтому все сидят в больших городах", - рассказал Бё.

Напомним, что ранее Артем Прима рассказал об итогах сезона.