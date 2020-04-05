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Уле Эйнар Бьерндален о победе в спринте Сочи 2014: Я никогда не думал, что выиграю с промахом

Биатлон
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Воспоминания легендарного Уле

Уле Эйнар Бьерндален о победе в спринте Сочи 2014: Я никогда не думал, что выиграю с промахом
UA-Футбол
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Легендарный норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьерндален вспомнил свою победу на Олимпийских играх в Сочи 2014 и признался, что не ожидал в свои годы добыть викторию на таком турнире. Его слова цитирует NRK:

"Какая-то часть меня сдалась. Никто этого не говорил, но люди вокруг замечали это. В духе: "Тебе 40 лет, ты больше не побеждаешь. Ты все уже выиграл, почему бы не сдаться?"

Но в ту осень я тренировался на пределе. Когда наступила Олимпиада, я был готов почти так же хорошо, как перед Солт-Лейк-Сити-2002. Многие тренировки я скопировал с того времени. Я все еще справлялся с ними. Ты не должен быть в состоянии выиграть спринт на Олимпиаде с промахом, когда тебе 40 лет. Ты можешь сделать это в 22, но не в 40.

Я был уверен, что кто-нибудь опередит меня. Никогда не думал, что выиграю эту гонку с одним промахом", - сказал он.

Напомним, что ранее Артем Прима рассказал об итогах сезона.

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В статье: Уле Эйнар Бьерндален
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