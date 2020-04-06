Титулованная норвежка ушла из биатлона

"Довольна тем, чего достигла. Я рада, что приняла решение уйти. С осени я буду студенткой. Это всегда было моей мечтой, и я с нетерпением жду учебы.

Золото чемпионата мира 2016 года в Осло – самый яркий момент моей карьеры. Это был идеальный день", - приводит слова Сулемдаль TV2.

Сулемдаль на чемпионатах мира шесть раз выигрывала эстафеты в составе сборной Норвегии. На Кубке мира у норвежки две личных победы – в гонках преследования в Хохфильцене в 2012 и 2013 годах.

На личном уровне лучшим для Сюнневе Сулемдал стал сезон 2011-2012 – 13-е место в общем зачете Кубка мира.