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Вита Семеренко вместе с сыном и крестным проводит время на свежем воздухе. Фото

Биатлон
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Биатлонистка на отдыхе

Вита Семеренко вместе с сыном и крестным проводит время на свежем воздухе. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Вита Семеренко на своей официальной странице в Instagram опубликовала фото, на котором она вместе со своим сыном и крестным отдыхает на свежем воздухе.

"С крестником и Маркуша"

Напомним, что ранее Мартен Фуркад назвал наиболее принципиального соперника.

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В статье: Вита Семеренко
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