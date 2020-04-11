Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вита Семеренко вместе с сыном и крестным проводит время на свежем воздухе. Фото
Биатлонистка на отдыхе
Украинская биатлонистка Вита Семеренко на своей официальной странице в Instagram опубликовала фото, на котором она вместе со своим сыном и крестным отдыхает на свежем воздухе.
"С крестником и Маркуша"
Напомним, что ранее Мартен Фуркад назвал наиболее принципиального соперника.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...