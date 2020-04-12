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Лучшая биатлонистка планеты желает всем солнечных выходных. Фото

Биатлон
(1 голосов)

Доро как всегда непревзойденная

Лучшая биатлонистка планеты желает всем солнечных выходных. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Итальянская биатлонистка, номер один Общего зачета Кубка мира Доротея Вирер на своей официальной странице в Instagram разместила невероятно яркие весенние фото.

Лучшая биатлонистка планеты желает всем солнечных выходных. Фото - изображение 1Лучшая биатлонистка планеты желает всем солнечных выходных. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Элина Свитолина предстала перед болельщиками в новом образе.

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В статье: Доротея Вирер
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