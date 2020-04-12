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Лучшая биатлонистка планеты желает всем солнечных выходных. Фото
Доро как всегда непревзойденная
Итальянская биатлонистка, номер один Общего зачета Кубка мира Доротея Вирер на своей официальной странице в Instagram разместила невероятно яркие весенние фото.
Напомним, что ранее Элина Свитолина предстала перед болельщиками в новом образе.
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