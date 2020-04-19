Генсек IBU: Мы должны быть гибкими, возможно придется корректировать планы

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов Никлас Карлсон заявил, что начало следующего сезона может быть немного смещено из-за коронавируса. Его слова приводит официальный сайт IBU:

"Конечно, мы не можем игнорировать текущие проблемы, с которыми сталкивается биатлонная семья из-за вспышки коронавируса. Но, несмотря на эти непростые времена, мы должны смотреть в будущее.

Мы знаем, что нам нужно сохранять гибкость. Возможно, придется корректировать планы, основываясь на глобальной ситуации в области здравоохранения и постановлениях правительства, принятых для сдерживания вируса" - сказал он.

Напомним, что ранее IBU перепутал хрустальные глобусы.