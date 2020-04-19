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Генсек IBU: Мы должны быть гибкими, возможно придется корректировать планы
Биатлон может быть немного отложен
Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов Никлас Карлсон заявил, что начало следующего сезона может быть немного смещено из-за коронавируса. Его слова приводит официальный сайт IBU:
"Конечно, мы не можем игнорировать текущие проблемы, с которыми сталкивается биатлонная семья из-за вспышки коронавируса. Но, несмотря на эти непростые времена, мы должны смотреть в будущее.
Мы знаем, что нам нужно сохранять гибкость. Возможно, придется корректировать планы, основываясь на глобальной ситуации в области здравоохранения и постановлениях правительства, принятых для сдерживания вируса" - сказал он.
Напомним, что ранее IBU перепутал хрустальные глобусы.
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