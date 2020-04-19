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Еще одно прощание: Доминик Ландертингер завершил биатлонную карьеру

Биатлон
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До свидания, Ланди

Еще одно прощание: Доминик Ландертингер завершил биатлонную карьеру
UA-Футбол
Новина українською

Известный австрийский биатлонист Доминик Ландертингер объявил о завершении спортивной карьеры.

"Я благодарен за то, что мне удалось достичь всего этого. Перед последним сезоном я думал, что уже ничего не получится.

Моим желанием было хорошо завершить карьеру. Благодаря медали в Антхольце я чувствую, что ухожу победителем" - сказал он.

Отметим, что Доминик Ландертингер - четырехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира 2009 года в масс-старте и четырехкратный призер чемпионатов мира, обладатель 17 личных подиумов Кубка мира (2-11-5).

Напомним, что о завершении карьеры уже объявили Мартен Фуркад, Кайса Макаряйнен и Селия Амонье.

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В статье: Доминик Ландентингер
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