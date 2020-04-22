Пидручный: Записываю сезон себе в плюс

"Сезон не был провальным, хоть и не назовешь его суперудачным. Но я записываю себе и команде в плюс. Я впервые начал стабильно выступать, большинство гонок заканчивал в топ-20.

Удалось улучшить место в общем зачете – с 18-го на 17-е. Хоть в этом году не было таких ярких достижений как золото Чемпионата мира, но была стабильность. Уменьшилось отставание от лидера, но закономерно немного ухудшилась стрельба в сравнении с прошлым сезоном.

Хочу поблагодарить всю команду и федерацию за продуктивную работу, а болельщиков – за поддержку", - написал Пидручный в своем блоге.

Дмитрий Пидручный после досрочного завершения Кубка мира провел сбор на новой трассе в Буковеле.