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Пидручный: Записываю сезон себе в плюс

Биатлон
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Лидер сборной Украины подвел итоги сезона 2019-2020.

Пидручный: Записываю сезон себе в плюс
Новина українською

"Сезон не был провальным, хоть и не назовешь его суперудачным. Но я записываю себе и команде в плюс. Я впервые начал стабильно выступать, большинство гонок заканчивал в топ-20.

Удалось улучшить место в общем зачете – с 18-го на 17-е. Хоть в этом году не было таких ярких достижений как золото Чемпионата мира, но была стабильность. Уменьшилось отставание от лидера, но закономерно немного ухудшилась стрельба в сравнении с прошлым сезоном.

Хочу поблагодарить всю команду и федерацию за продуктивную работу, а болельщиков – за поддержку", - написал Пидручный в своем блоге.

Дмитрий Пидручный после досрочного завершения Кубка мира провел сбор на новой трассе в Буковеле.

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В статье: Дмитрий Пидручный Кубок мира по биатлону 2019-2020
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Источник:
Tribuna.com
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