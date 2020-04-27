Пидгрушную в сборной Украины называют по отчеству

Елену Пидгрушную в сборной Украины на правах капитана и ветерана команды называют по отчеству. Об этом титулованная биатлонистка сказала в прямом эфире в Instagram.

"С этого года укоренилось обращение – Михайловна или Елена Михайловна. И весело, и смешно, по крайней мере, более приятно, чем «груша» с «удавом».

Так повелось, что у меня молодые девочки в команде. Пару из них ко мне до сих пор на «Вы» обращаются.

И тренерам почему-то так интересней ко мне обращаться. Я вот пыталась припомнить... Наверное, ни один из тренеров за летнюю подготовку не обратился ко мне по имени, при том, что там некоторые люди намного старше меня. И приятно, и весело, так я и стала Михайловной", - говорит украинка.

Елена Пидгрушная в сезоне 2019-2020 стала 25-й в общем зачете Кубка мира, а на чемпионате мира в Антхольце завоевала бронзу в составе эстафеты.

Ранее Елена Пидгрушная заявила, что близка к завершению карьеры.