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Санитра официально возглавил женскую сборную Украины

Биатлон
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Словак будет совмещать работу с двумя командами.

Санитра официально возглавил женскую сборную Украины
Новина українською

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подтвердил, что после долгих разговоров и дискуссий Юрай Санитра назначен на должность главного тренера женской сборной Украины.

В мужской команде помощниками словака станут Алексей Кравченко и Роман Прима, а в женской сборной ассистировать Санитре будут Игорь Ященко и Александр Беланенко.

Ранее сообщалось, что в женской сборной Санитра будет работать только с теми биатлонистками, у которых нет личного тренера. В эту группу входит Елена Пидгрушная, но не сестры Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

Юрай Санитра на протяжении четырех лет возглавляет мужскую сборную Украины. Под руководством словака Дмитрий Пидручный стал чемпионом мира и закрепился в топ-20 общего зачета Кубка мира.

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В статье: биатлон Юрай Санитра
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Источник:
Xsport.ua
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