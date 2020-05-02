Владимир Брынзак: Мы еще не обсуждали результатов прошлого сезона, но скоро это сделаем

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью biathlon.com.ua рассказал об итогах прошедшего сезона и планах на будущий, представил нового руководителя женской команды и поделился мыслями по поводу особенностей индивидуального подхода каждой спортсменки.

- Владимир Михайлович, начало весны - традиционное время подведения итогов в биатлоне. Обычно это происходило в рамках тренерского совета. А как обсуждались итоги прошедшего сезона сейчас, учитывая карантин?

- По состоянию на сегодня как такового подведения итогов еще не было. Мы планируем 6 мая провести видеоконференцию с тренерами, где и подведем итоги сезона, и обсудим ближайшие планы на будущее.

- Учитывая постоянные дискуссии о тренерского штаба женской сборной и вообще системы подготовки спортсменок, главный вопрос - кто будет тренировать команду в будущем сезоне?

- Мы договорились с Юраем Санитрой о том, что он будет руководить и мужской, и женской сборными.

- Это решение вызревало долго, или стало следствием "пожарной" ситуации в нынешнее межсезонье?

- Обсуждать возможность такого совмещения мы начали еще зимой, в том числе и во время чемпионата мира.

- Юрай быстро и охотно согласился, или долго обдумывал предложение?

- Нет, были сомнения, вплоть до того, что некоторое время он вообще думал о прекращении работы в Украине, в связи с тем, что из-за карантина и закрытия границ пока не может приезжать и работать непосредственно со спортсменами. Но потом нам все-таки удалось прийти к тому, что Юрай останется работать у нас.

- Кто будет помогать Санитре в работе с командой?

- Помощниками в мужской сборной будут Алексей Кравченко и Роман Прима, а в женской - Игорь Ященко и Александр Биланенко.

- Уже известно, кто из спортсменов будет тренироваться централизованно, а кто - выбрал самостоятельную подготовку?

- Скажем так, известно на 90%. Анастасия Меркушина продолжит готовиться с отцом. Возможно, они будут больше времени проводить с командой Б, поскольку есть хорошее взаимопонимание с Николаем Зоцем, который возглавит вторую сборную. Я думаю, это был бы неплохой вариант для Насти. Кроме того, планируется, что часть сборов команды А и Б проведут вместе, поэтому будет возможность сравнить состояние с другими девушками, получить консультации доктора, поработать с массажистами ...

Юлия Джима и Елена Пидгрушная выразили желание тренироваться с Урош Велепецем. Но пока здесь есть определенные нюансы и сложности, и мы продолжаем вести переговоры по этому поводу.

- А Вита и Валя Семеренко будут готовиться в команде?

- Да.

- В таком случае, где продолжит работу Григорий Шамрай? И останется ли в украинском биатлоне Валерий Лесников?

- Валерий Сергеевич Лесников будет вместе с Ильей Лопухововым будут заниматься подготовкой женской команды Б. А Григорий Иванович Шамрай продолжит работу дома, и будет заниматься подготовкой молодых спортсменов, да и между командными сборами будет помогать готовиться Вале и Вите Семеренко и Юлии Журавок.

- Юля вошла в состав команды?

- Вошла, она потихоньку тренируется, и ждет, когда откроется возможность для проведения плановых операций - необходимо оперативное вмешательство по поводу щитовидной железы. Но Юрай Санитра включил ее в команду, и в будущем сезоне мы на Юлю рассчитываем.

- А вообще, полный списочный состав спортсменов основы утвержден? Сколько мужчин и женщин в первой команде?

- В Юрая будет готовиться 12 человек. С женской сборной - Валя и Вита Семеренко, Юлия Журавок, Дарья Блашко и Екатерина Бех. У ребят - Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк.

- Уже обсуждалось, как будут приниматься решения в женской части команды - и в предсезонной подготовки, и в течение самого сезона, учитывая работу нескольких спортсменок с личными тренерами?

- Вся ответственность за принятие решений будет на Юрае Санитре. Он уже наладил контакт с личными тренерами, и я уверен, что сможет найти оптимальную формулу взаимоотношений внутри команды.

- Чтобы закончить тренерскую тему, давайте сформулируем - кто работает с командой Б?

- Женская сборная - Илья Лопухов и Валерий Лесников, мужская - Николай Зоц и Игорь Якименко.

- Не было планов возвращения к активной тренерской деятельности Надежды Беловой?

- Да мы разговаривали с Надеждой Александровной, и предлагали ей войти в тренерский штаб команды Б. Но, как и в случае с юношеской сборной в прошлом сезоне, она сначала дала согласие, а потом отказалась.

- По какой причине? Она не планирует возобновлять тренерскую карьеру?

- Лучше задайте этот вопрос самой Надежде Александровне.

- Когда команда начинает подготовку к новому сезону?

- Команда А начнет подготовку 1 июня в Сянках. Что касается команды Б, то планируется, что спортсмены выйдут из отпуска раньше - 15-18 мая, и начнут предсезонную работу в Чернигове, а потом поедут на совместный сбор с первой командой.

- Почему первый сбор решили провести в Сянках, а не в Буковеле?

- Все просто - в Буковеле пока нет, лыжероллерной трассы, что не дает возможности работать полноценно.

- А какие перспективы по строительству лыжероллерной трассы в ближайшее время есть?

-Средства из бюджета выделено, и нам обещают построить трассу в мае. В конце концов, скорректировать планы и изменить место проведения первого сбора мы сможем достаточно оперативно.

- Как сейчас работают спортсмены? Они уже начали подготовительную работу?

- Юрай уже на связи со всеми спортсменами, и они дома работают по тому плану, который тренер им разослал. Вся информация из тестеров поступает в распоряжение Санитры, и таким образом осуществляется контроль и, при необходимости, вносятся коррективы.

Из приятных новостей скажу, что после рождения ребенка начала тренироваться Ира Петренко (Варвинец). Пока она работает самостоятельно при поддержке мужа-тренера, так как для работы с командой надо сначала привести себя в соответствующие кондиций. Но она уже общалась с Юраем Санитрой и получила четкий план, что необходимо сделать, чтобы вернуться в команду. Также выразила желание вернуться к активным тренировкам Яна Бондарь.

- В какой мере карантин вносит коррективы в планы команды? Как можно планировать дальнейшие сборы, в том числе зарубежные?

- Сборы за пределами Украины пока планировать невозможно, поскольку еще не ясно, когда и в каких направлениях будут открыты границы. А вся ситуация с пандемией коронавируса внесла радикальные изменения в процесс подготовки команды. Начнем с того, что после внесения изменений в государственный бюджет на этот год из 50 миллионов гривен, запланированных ранее, сейчас нам оставили только 4,5 миллиона. Что мы можем планировать с таким бюджетом? Ясно, что пока надо будет готовиться только в Украине. Но говорить о полноценной подготовке в таких условиях не приходится.

Плюс ко всему - в связи с экономическими трудностями, вызванными пандемией, компания Реак уже предупредила о приостановлении исполнения своих спонсорских обязательств сроком на один год. Также под большим вопросом и поддержка со стороны других спонсоров ... Одним словом, сезон будет сложный и работать придется в очень жестких условиях.

- А как в этих условиях удалось сохранить финансирование Буковеля?

- К счастью, есть понимание того, что оставить недострой - бесперспективно, и люди, которые болеют душой за биатлон всячески помогли нам с тем, чтобы работы по строительству комплекса были продолжены в ранее запланированном объеме.

- Вам, как президенту федерации, поступала какая-то информация с IBU о будущем сезоне? Уже понятно, что как минимум летний чемпионат мира будет смещен по срокам.

- Пока нам сообщили, что сроки проведения летнего чемпионата мира будут рассмотрены и утверждены в мае. По зимнему календарю пока все остается без изменений. Но понятно, что ситуация может меняться в развитием общей ситуации с распространением коронавируса в мире. Но мы, независимо от обстоятельств, продолжим делать максимум возможного, чтобы биатлон в Украине жил и развивался.