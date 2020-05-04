  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Йоханнес Бё завершит карьеру в 2026 году
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йоханнес Бё завершит карьеру в 2026 году

Биатлон
(1 голосов)

У лучшего биатлониста современности осталось шесть лет в большом спорте.

Йоханнес Бё завершит карьеру в 2026 году
Новина українською

Йоханнес Бё за последние два сезона дважды выиграл Большой хрустальный глобус и завоевал семь золотых медалей на чемпионатах мира.

"Буду выступать до 2026 года, а потом завершу карьеру. Мне кажется, годы пройдут быстро, потому что моя мотивация становится все сильнее и сильнее.

О том, чтобы уйти раньше, не может быть и речи. Это будет подходящее время, чтобы завершить – мне будет 33 года. К тому времени у меня будет долгая карьера", - сказал Бё-младший в комментарии для TV2.

Йоханнес Бё планирует выступать на два года дольше, чем Мартен Фуркад, который по окончании сезона 2019-2020 ушел на пенсию в 31-летнем возрасте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: биатлон Йоханнес Бе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...