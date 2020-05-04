Йоханнес Бё завершит карьеру в 2026 году

Йоханнес Бё за последние два сезона дважды выиграл Большой хрустальный глобус и завоевал семь золотых медалей на чемпионатах мира.

"Буду выступать до 2026 года, а потом завершу карьеру. Мне кажется, годы пройдут быстро, потому что моя мотивация становится все сильнее и сильнее.

О том, чтобы уйти раньше, не может быть и речи. Это будет подходящее время, чтобы завершить – мне будет 33 года. К тому времени у меня будет долгая карьера", - сказал Бё-младший в комментарии для TV2.

Йоханнес Бё планирует выступать на два года дольше, чем Мартен Фуркад, который по окончании сезона 2019-2020 ушел на пенсию в 31-летнем возрасте.