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Пидручный на высоте. Украинский биатлонист стал летчиком

Биатлон
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Чемпион мира испытал новые эмоции.

Пидручный на высоте. Украинский биатлонист стал летчиком
Новина українською

Дмитрий Пидручный, лидер мужской сборной Украины и чемпион мира-2019 в гонке преследования, вывел на новый уровень свое увлечение экстримом. Биатлонист под присмотром профессионала полетал на самолете.

"Американские горки отдыхают. Видно по выражению лица", - написал Пидручный в Instagram.

Ранее Дмитрий Пидручный подвел итоги сезона 2019-2020.

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В статье: биатлон Дмитрий Пидручный
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