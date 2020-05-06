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Пидручный на высоте. Украинский биатлонист стал летчиком
Чемпион мира испытал новые эмоции.
Дмитрий Пидручный, лидер мужской сборной Украины и чемпион мира-2019 в гонке преследования, вывел на новый уровень свое увлечение экстримом. Биатлонист под присмотром профессионала полетал на самолете.
"Американские горки отдыхают. Видно по выражению лица", - написал Пидручный в Instagram.
Ранее Дмитрий Пидручный подвел итоги сезона 2019-2020.
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