Тренер сборной Украины по биатлону: Спортсменам нужно понять мою систему работы

С нового сезона Юрай Санитра будет совмещать работу главного тренера и мужской, и женской сборных Украины по биатлону.

Словацкий специалист рассказал о том, как будет построена работа в новом сезоне:

"Спортсменам нужно понять мою систему работы. Я базирую свою работу на дисциплине, ответственности и выполнении программы, которую мы сделаем.

Хочу быть тренером всех спортсменов. Я буду очень много интересоваться тренировками Джимы и Пидгрушной у Уроша Велепца, а также Анастасии Меркушиной у Олега Меркушина. Хочу с ними много общаться и говорить о тренировках.

Я буду иметь для них некоторые предложения, чтобы все чувствовали, что мы одна команда, которая имеет одну цель – показывать хорошие результаты и радовать людей Украины".