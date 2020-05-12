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Тренер сборной Украины по биатлону: Спортсменам нужно понять мою систему работы

Биатлон
(1 голосов)
Тренер сборной Украины по биатлону: Спортсменам нужно понять мою систему работы
Новина українською

С нового сезона Юрай Санитра будет совмещать работу главного тренера и мужской, и женской сборных Украины по биатлону.

Словацкий специалист рассказал о том, как будет построена работа в новом сезоне:

"Спортсменам нужно понять мою систему работы. Я базирую свою работу на дисциплине, ответственности и выполнении программы, которую мы сделаем.

Хочу быть тренером всех спортсменов. Я буду очень много интересоваться тренировками Джимы и Пидгрушной у Уроша Велепца, а также Анастасии Меркушиной у Олега Меркушина. Хочу с ними много общаться и говорить о тренировках.

Я буду иметь для них некоторые предложения, чтобы все чувствовали, что мы одна команда, которая имеет одну цель – показывать хорошие результаты и радовать людей Украины".

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В статье: Юрай Санитра Елена Пидгрушна
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