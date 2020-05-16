  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Владимир Брынзак о Буковеле: Было бы глупо оставить недострой, куда вложили уже 100 миллионов
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владимир Брынзак о Буковеле: Было бы глупо оставить недострой, куда вложили уже 100 миллионов

Биатлон
(1 голосов)

Комментарий чиновника

Владимир Брынзак о Буковеле: Было бы глупо оставить недострой, куда вложили уже 100 миллионов
UA-Футбол
Новина українською

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился своими планами и ожиданиями от нового биатлонного комплекса в Буковеле. Его слова цитирует Главком:

"Было бы глупо оставить недострой, в который в прошлом году вложили 100 миллионов гривен.

В нынешних условиях, когда работы закончатся, есть шансы перехватить те соревнования, которые ранее проводила Россия - этапы Кубка мира в Тюмени и Ханты-Мансийске. Из-за отстранения они проводить старты не могут.

Шансы у нас высокие. У нас выгоднее географическое положение. В Европе есть проблема со снегом, а в Буковеле он в этом году лежал до апреля. Это дает надежды, что получим несколько хороших соревнований на стабильной основе, ежегодно", - сказал Брынзак.

Напомним, что ранее дети вызвали Александра Усика на бой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Брынзак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...