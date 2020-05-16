Владимир Брынзак о Буковеле: Было бы глупо оставить недострой, куда вложили уже 100 миллионов

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился своими планами и ожиданиями от нового биатлонного комплекса в Буковеле. Его слова цитирует Главком:

"Было бы глупо оставить недострой, в который в прошлом году вложили 100 миллионов гривен.

В нынешних условиях, когда работы закончатся, есть шансы перехватить те соревнования, которые ранее проводила Россия - этапы Кубка мира в Тюмени и Ханты-Мансийске. Из-за отстранения они проводить старты не могут.

Шансы у нас высокие. У нас выгоднее географическое положение. В Европе есть проблема со снегом, а в Буковеле он в этом году лежал до апреля. Это дает надежды, что получим несколько хороших соревнований на стабильной основе, ежегодно", - сказал Брынзак.

Напомним, что ранее дети вызвали Александра Усика на бой.