Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владимир Брынзак: У мужчин работа налажена, у женщин надо работать над дисциплиной
Комментарий президента Федерации
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал решение о назначении Юрая Сантиры на пост главного тренера сборной Украины. Его слова цитирует Главком:
- У вас нет опасения, что работая одновременно с двумя командами, Санитра не будет уделять достаточно времени тому же Пидручному и это как-то скажется на нем?
- Нет, потому что Юрай - умный человек, у него есть квалифицированные помощники, которые будут выполнять его указания.
Сам Санитра сосредоточится на вопросах психологии, стрельбы и будет контролировать процесс. У мужчин работа налажена. У девушек надо налаживать дисциплину. Должна быть четкая методика, четкое управление - сказал он.
Напомним, что ранее Брынзак рассказал о перспективах биатлонного комплекса в Буковеле.
Новости по теме
- 09:10 Весь спорт Владимир Брынзак о Буковеле: Было бы глупо оставить недострой, куда вложили уже 100 миллионов
- 15:20 Весь спорт Президент ФБУ о зарплатах биатлонистов: Я на их деньги не претендую, кто что зарабатывает, то и имеет
- 10:52 Весь спорт Плохие новости: Нурмагомедова-старшего вывели из комы, но 75% легких поражены болезнью