Владимир Брынзак: У мужчин работа налажена, у женщин надо работать над дисциплиной

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал решение о назначении Юрая Сантиры на пост главного тренера сборной Украины. Его слова цитирует Главком:

- У вас нет опасения, что работая одновременно с двумя командами, Санитра не будет уделять достаточно времени тому же Пидручному и это как-то скажется на нем?

- Нет, потому что Юрай - умный человек, у него есть квалифицированные помощники, которые будут выполнять его указания.

Сам Санитра сосредоточится на вопросах психологии, стрельбы и будет контролировать процесс. У мужчин работа налажена. У девушек надо налаживать дисциплину. Должна быть четкая методика, четкое управление - сказал он.

Напомним, что ранее Брынзак рассказал о перспективах биатлонного комплекса в Буковеле.