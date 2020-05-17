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Мартен Фуркад встретил нового друга, горного жителя Альп. Фото
Француз исследует фауну окружающих гор
Французский экс-биатлонист Мартен Фуркад опубликовал на своей официальной странице в Instagram фото нового друга, которого он встретил в горной местности Альп.
"Я нашел нового друга"
Напомним, что ранее Владимир Брынзак рассказал о решении назначить Юрая Санитру главным тренером сборной Украины.
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