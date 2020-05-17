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Мартен Фуркад встретил нового друга, горного жителя Альп. Фото

Биатлон
(1 голосов)

Француз исследует фауну окружающих гор

Мартен Фуркад встретил нового друга, горного жителя Альп. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Французский экс-биатлонист Мартен Фуркад опубликовал на своей официальной странице в Instagram фото нового друга, которого он встретил в горной местности Альп.

"Я нашел нового друга"

I made a new friend! ???? @adidasterrex

Допис, поширений Martin Fourcade (@martinfourcade)

Напомним, что ранее Владимир Брынзак рассказал о решении назначить Юрая Санитру главным тренером сборной Украины.

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В статье: Мартен Фуркад
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