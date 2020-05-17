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Доротея Вирер несмотря на карантин продолжает готовиться к сезону вместе с командой. Фото
Итальянка не устает крутить педали
Итальянская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса 2020 Доротея Вирер продолжает готовиться к следующему сезону. Спортсменка вместе с командой проводит велотренировки в горной местности.
Напомним, что ранее Владимир Брынзак рассказал о решении сделать Юрая Санитру главным тренером национальной сборной Украины.
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