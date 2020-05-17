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Доротея Вирер несмотря на карантин продолжает готовиться к сезону вместе с командой. Фото

Биатлон
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Итальянка не устает крутить педали

Доротея Вирер несмотря на карантин продолжает готовиться к сезону вместе с командой. Фото
UA-Футбол
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Итальянская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса 2020 Доротея Вирер продолжает готовиться к следующему сезону. Спортсменка вместе с командой проводит велотренировки в горной местности.

Доротея Вирер несмотря на карантин продолжает готовиться к сезону вместе с командой. Фото - изображение 1Доротея Вирер несмотря на карантин продолжает готовиться к сезону вместе с командой. Фото - изображение 2Доротея Вирер несмотря на карантин продолжает готовиться к сезону вместе с командой. Фото - изображение 3

Напомним, что ранее Владимир Брынзак рассказал о решении сделать Юрая Санитру главным тренером национальной сборной Украины.

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В статье: Доротея Вирер
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