  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. В Карпатах построят биатлонный комплекс за 70 млн гривен
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Карпатах построят биатлонный комплекс за 70 млн гривен

Биатлон
(2 голосов)

Когда это произойдет – пока неизвестно.

В Карпатах построят биатлонный комплекс за 70 млн гривен
Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что городской бюджет Яремче получит субвенцию в размере 70 миллионов гривен на строительство биатлонного комплекса в селе Поляниця.

"Биатлонисты всегда приносят награды Украине на международных соревнованиях. Поэтому, такое спортивное сооружение европейского уровня крайне важно для нашей страны.

Когда мы достроим вторую очередь комплекса, то уже сможем проводить там украинские соревнования и сборы, чтобы наши спортсмены не выезжали за границу, а могли тренироваться в родной стране. А качественные объекты только будут способствовать более успешным выступлениям наших спортсменов.

Отдельно хочу поблагодарить депутатов и президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака за поддержку", - цитирует Гутцайта официальный сайт Министерства.

Напомним, с 2020 года в Буковеле функционирует новая биатлонная трасса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: биатлон
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
rprohats (Львов)
21.05.2020 в 10:43
Пусть сами строят, привыкли все на шару !
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...