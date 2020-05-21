В Карпатах построят биатлонный комплекс за 70 млн гривен

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что городской бюджет Яремче получит субвенцию в размере 70 миллионов гривен на строительство биатлонного комплекса в селе Поляниця.

"Биатлонисты всегда приносят награды Украине на международных соревнованиях. Поэтому, такое спортивное сооружение европейского уровня крайне важно для нашей страны.

Когда мы достроим вторую очередь комплекса, то уже сможем проводить там украинские соревнования и сборы, чтобы наши спортсмены не выезжали за границу, а могли тренироваться в родной стране. А качественные объекты только будут способствовать более успешным выступлениям наших спортсменов.

Отдельно хочу поблагодарить депутатов и президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака за поддержку", - цитирует Гутцайта официальный сайт Министерства.

Напомним, с 2020 года в Буковеле функционирует новая биатлонная трасса.