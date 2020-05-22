Пидручный: В женской сборной Украины проблема с дисциплиной

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в интервью XSport рассказал о женской сборной Украины:

"Конечно, есть свои плюсы и минусы в том, что команду возглавит Юрай Синатра. Но я считаю, что больше будет плюсов.

Ну а касательно того, будет ли ему хватать времени на мужскую команду, думаю, все будет хорошо. Он нас хорошо знает, нам нужно не так много уже уделять времени. Тем более, у него будут помощники: два на каждую команду. Так что считаю, что проблемы в этом не будет.

Большой плюс будет в том, что мы будем одной большой командой и, считаю, это повлияет на атмосферу внутри сборной и поможет на стартах. Тем более, сейчас много смешанных эстафет, где нужно бежать вместе с женской командой. Нужно вместе тренироваться, вместе отрабатывать эти моменты. Думаю, что его назначение главным тренером будет только плюсом.

Важную роль играет то, что он налаживает дисциплину в команде, а, как мы все знаем, в женской команде чуть-чуть проблемы с этим. Там было трое-четверо тренеров, каждый тянул свою спортсменку и доходило до того, что не могли определиться, кого ставить в эстафету, потому что один говорил одну, а второй – другую. Ну а когда будет один человек этим всем управлять, то, думаю, будет лучше".