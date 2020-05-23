А он точно завершил карьеру: Мартен Фуркад продолжает покорять новые вершины. Фото

Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад поделился со своими подписчиками новым фото в Instagram. Несмотря на завершение карьеры француз продолжает активно тренироваться и покорять новые горные высоты.

"Привет с вершины"

Напомним, что ранее Дарья Билодид поделилась с болельщиками фото в черно-белых тонах.