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А он точно завершил карьеру: Мартен Фуркад продолжает покорять новые вершины. Фото
Легенда на фоне невероятной красоты
Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад поделился со своими подписчиками новым фото в Instagram. Несмотря на завершение карьеры француз продолжает активно тренироваться и покорять новые горные высоты.
"Привет с вершины"
Напомним, что ранее Дарья Билодид поделилась с болельщиками фото в черно-белых тонах.
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