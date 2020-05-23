Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Настоящая спортивная пенсия: Дарья Домрачева вместе с дочерью наслаждается белорусской природой. Фото
Биатлонистка колесит по стране
Белорусская биатлонистка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поделилась со своими болельщиками порцией новых фото в Instagram. Как видим, спортсменка по-настоящему умеет жить на пенсии.
"Любоваться вечно можно огнем, водой, а также красотой рапсового поля... :)"
"Солнечного настроения привезли мы вчера с Ксенией домой с полей :) Так и нырнуть бы туда, правда?"
Напомним, что ранее Мартен Фуркад опубликовал фото с новой покоренной вершины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...