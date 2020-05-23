  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Настоящая спортивная пенсия: Дарья Домрачева вместе с дочерью наслаждается белорусской природой. Фото
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Настоящая спортивная пенсия: Дарья Домрачева вместе с дочерью наслаждается белорусской природой. Фото

Биатлон
(1 голосов)

Биатлонистка колесит по стране

Настоящая спортивная пенсия: Дарья Домрачева вместе с дочерью наслаждается белорусской природой. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Белорусская биатлонистка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поделилась со своими болельщиками порцией новых фото в Instagram. Как видим, спортсменка по-настоящему умеет жить на пенсии.

"Любоваться вечно можно огнем, водой, а также красотой рапсового поля... :)"

Настоящая спортивная пенсия: Дарья Домрачева вместе с дочерью наслаждается белорусской природой. Фото - изображение 1

"Солнечного настроения привезли мы вчера с Ксенией домой с полей :) Так и нырнуть бы туда, правда?"

Настоящая спортивная пенсия: Дарья Домрачева вместе с дочерью наслаждается белорусской природой. Фото - изображение 2Настоящая спортивная пенсия: Дарья Домрачева вместе с дочерью наслаждается белорусской природой. Фото - изображение 3

Напомним, что ранее Мартен Фуркад опубликовал фото с новой покоренной вершины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарья Домрачева
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...