Настоящая спортивная пенсия: Дарья Домрачева вместе с дочерью наслаждается белорусской природой. Фото

Белорусская биатлонистка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поделилась со своими болельщиками порцией новых фото в Instagram. Как видим, спортсменка по-настоящему умеет жить на пенсии.

"Любоваться вечно можно огнем, водой, а также красотой рапсового поля... :)"

"Солнечного настроения привезли мы вчера с Ксенией домой с полей :) Так и нырнуть бы туда, правда?"

Напомним, что ранее Мартен Фуркад опубликовал фото с новой покоренной вершины.