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Расписание всех этапов Кубка мира по биатлону на сезон 2020/2021

Биатлон
(1 голосов)

Даты, города, страны

Расписание всех этапов Кубка мира по биатлону на сезон 2020/2021
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 мая стало известно расписание этапов Кубка мира по биатлону на сезон 2020/2021.

Итак, вашему вниманию даты и места проведения биатлонных соревнований:

1 этап: Контиолахти (Финляндия) (27.11.2020 - 29.11.2020)

2 этап: Эстерсунд (Швеция) (30.11.2020 - 06.12.2020)

3 этап: Хохфильцен (Австрия) (07.12.2020 - 12.12.2020)

4 этап: Анси Ле Гран Борнан (Франция) (14.12.2020 - 20.12.2020)

5 этап: Оберхоф (Германия) (04.01.2021 - 10.01.2021)

6 этап: Рупольдинг (Германия) (11.01.2021 - 17.01.2021)

7 этап: Антхольц (Италия) (18.01.2021 - 24.01.2021)

ЧЕМПИОНАТ МИРА - Поклюка (Словения) (09.02.2021 - 21.02.2021)

8 этап: Пекин (Китай) (23.02.2021 - 01.03.2021)

9 этап: Новое Место (Чехия) (08.03.2021 - 14.03.2021)

10 этап: Холменколлен (Норвегия) (16.03.2021 - 21.03.2021)

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Комментарии (1)
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OctoberFest (Голая Пристань)
24.05.2020 в 13:21
Они реально на второй день после ЧМ хотят провести этап кубка мира в другой части света?
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