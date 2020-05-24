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Расписание всех этапов Кубка мира по биатлону на сезон 2020/2021
Даты, города, страны
Сегодня, 24 мая стало известно расписание этапов Кубка мира по биатлону на сезон 2020/2021.
Итак, вашему вниманию даты и места проведения биатлонных соревнований:
1 этап: Контиолахти (Финляндия) (27.11.2020 - 29.11.2020)
2 этап: Эстерсунд (Швеция) (30.11.2020 - 06.12.2020)
3 этап: Хохфильцен (Австрия) (07.12.2020 - 12.12.2020)
4 этап: Анси Ле Гран Борнан (Франция) (14.12.2020 - 20.12.2020)
5 этап: Оберхоф (Германия) (04.01.2021 - 10.01.2021)
6 этап: Рупольдинг (Германия) (11.01.2021 - 17.01.2021)
7 этап: Антхольц (Италия) (18.01.2021 - 24.01.2021)
ЧЕМПИОНАТ МИРА - Поклюка (Словения) (09.02.2021 - 21.02.2021)
8 этап: Пекин (Китай) (23.02.2021 - 01.03.2021)
9 этап: Новое Место (Чехия) (08.03.2021 - 14.03.2021)
10 этап: Холменколлен (Норвегия) (16.03.2021 - 21.03.2021)