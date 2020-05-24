  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Дмитрий Пидручный о Буковеле: Если все построят как на бумаге, это будет один из лучших стадионов мира
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дмитрий Пидручный о Буковеле: Если все построят как на бумаге, это будет один из лучших стадионов мира

Биатлон
(1 голосов)

Перспективные планы

Дмитрий Пидручный о Буковеле: Если все построят как на бумаге, это будет один из лучших стадионов мира
UA-Футбол
Новина українською

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, чего ожидает от нового спортивного комплекса в Буковеле. Его слова цитирует XSport:

"Если реализуют проект полностью, как на бумаге, это будет один из лучших стадионов мира. Плюс в Буковеле есть вся инфраструктура для того, чтобы этот стадион стал популярным среди зрителей и спортсменов.

Я думаю, что в ближайшее время мы сможем приезжать туда, как спортсмены, на соревнования, а вы - как болельщики. Можно будет не только посмотреть биатлон, но и отдохнуть, покататься на горных лыжах.

Буковель - очень хорошее место. Надеемся, что проект полностью реализуют" - сказал Дмитрий.

Напомним, что ранее стало известно расписание этапов Кубка мира 2020-2021.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Пидручный Буковель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...