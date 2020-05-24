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Дмитрий Пидручный о Буковеле: Если все построят как на бумаге, это будет один из лучших стадионов мира
Перспективные планы
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, чего ожидает от нового спортивного комплекса в Буковеле. Его слова цитирует XSport:
"Если реализуют проект полностью, как на бумаге, это будет один из лучших стадионов мира. Плюс в Буковеле есть вся инфраструктура для того, чтобы этот стадион стал популярным среди зрителей и спортсменов.
Я думаю, что в ближайшее время мы сможем приезжать туда, как спортсмены, на соревнования, а вы - как болельщики. Можно будет не только посмотреть биатлон, но и отдохнуть, покататься на горных лыжах.
Буковель - очень хорошее место. Надеемся, что проект полностью реализуют" - сказал Дмитрий.
Напомним, что ранее стало известно расписание этапов Кубка мира 2020-2021.
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