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Артем Прима: Каждый спортсмен ставит себе целью достичь стабильности и быть конкурентоспособным

Биатлон
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Комментарий украинского биатлониста

Артем Прима: Каждый спортсмен ставит себе целью достичь стабильности и быть конкурентоспособным
UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Артем Прима в комментарии Суспільному рассказал о планах на следующий сезон и поделился мыслями по поводу назначения Юрая Санитры главным тренером сборной Украины.

"Каждый спортсмен ставит целью достичь стабильности, быть конкурентоспособным, дать бой, возможно не Бе и Фуркаду, но основной массе биатлонистов в течение сезона. Это, по моему мнению, отличает молодого и слабого биатлониста от биатлониста высокого уровня.

Какой бы ни была стрельба, над ней всегда нужно работать, нужно четко выбивать пять из пяти. Для этого и нужен подготовительный период, ведь конкуренция в биатлоне сумасшедшая. Все это даст результат зимой. Так что в первую очередь - стрельба. Но не забываем и о ходе: силовые ускорение - это то, что может дать толчок быть лучше на лыжне.

Юрай Санитра? Ранее у него было 5-6 ребят, и подключалась молодежь. Сейчас подключатся девушки. Это еще больше людей. А каким бы ни был спортсмен - молодым, опытным или нет - к каждому нужно найти свой подход. Надеюсь, у Юрая будет достаточно сил и времени" - сказал он.

Напомним, что Артем Прима сегодня празднует день рождения.

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В статье: Артем Прима
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